Скворцова считает, что вопрос об эвтаназии в России должен решаться на референдуме

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ. С такой позицией министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступила в понедельник в эфире радио "Комсомольская правда"

"Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет", - сказала она.

При этом Скворцова отметила, что в РФ уже узаконены другие способы избавления от страданий. Речь идет в первую очередь о сильнодействующих опиоидных анальгетиках, применение которых в последние годы было существенно упрощено в России.