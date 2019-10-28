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Скворцова считает, что вопрос об эвтаназии в России должен решаться на референдуме

Министр здравоохранения отметила, что это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека, - права на жизнь

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ. С такой позицией министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступила в понедельник в эфире радио "Комсомольская правда"

"Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет", - сказала она.

При этом Скворцова отметила, что в РФ уже узаконены другие способы избавления от страданий. Речь идет в первую очередь о сильнодействующих опиоидных анальгетиках, применение которых в последние годы было существенно упрощено в России.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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