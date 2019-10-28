Захар Прилепин создаст общественное движение "За Правду"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин создает общественное движение "За Правду", которое призвано помочь гражданам России "проявить свою гражданскую позицию". Это следует из анонса пресс-конференции о создании движения, поступившего в понедельник в ТАСС.

"Общественное движение "За Правду" - это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение "За Правду" поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", - говорится в сообщении.

Ожидается, что к движению присоединится ряд известных общественных организаций и деятелей общественно-политической жизни, культуры и искусства, "объединенных общими взглядами и убеждениями". "Уже сейчас можно говорить, что организация будет действовать в большинстве регионов России", - говорится в тексте.