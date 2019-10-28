Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захар Прилепин создаст общественное движение "За Правду"

Предполагается, что это движение "поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин создает общественное движение "За Правду", которое призвано помочь гражданам России "проявить свою гражданскую позицию". Это следует из анонса пресс-конференции о создании движения, поступившего в понедельник в ТАСС.

"Общественное движение "За Правду" - это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение "За Правду" поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", - говорится в сообщении.

Ожидается, что к движению присоединится ряд известных общественных организаций и деятелей общественно-политической жизни, культуры и искусства, "объединенных общими взглядами и убеждениями". "Уже сейчас можно говорить, что организация будет действовать в большинстве регионов России", - говорится в тексте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поручил увеличить штат полицейских для борьбы с наркопреступлениями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС