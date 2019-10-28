Минздрав рассчитывает за два-три года перейти на систему лекарственного страхования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минздрав России рассчитывает в течение двух-трех лет перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования - или полного, или частичного возмещения стоимости лекарств государством. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио "Комсомольская правда".

"Мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения и перехода на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения, оно может называться еще лекарственным страхованием, то есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан фактически к тотальному обеспечению. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы на эту систему перейдем", - сказала министр.

Ранее Скворцова сообщила, что главным условием для полноценного перехода на формат лекарственного страхования в стране является введение во всех регионах РФ цифровых систем по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов. По словам министра, такой формат поможет существенно увеличить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.