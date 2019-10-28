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Путин наградил вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо орденом Дружбы

Он удостоился награды за большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Вице-президент Республики Никарагуа Росарио Мурильо награждена орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений. За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей орденом Дружбы награждены, в частности, генеральный директор театра "Колон", гражданка Аргентины Мария Виктория Алькарас, профессор кафедры славянских и германских исследований Тулейнского университета, гражданин США Уильям Брумфилд, почетный консул РФ на Крите и Додеканезских островах, гражданин Греции Николаос Даскаландонакис.

Медали Пушкина удостоены заведующий кафедрой русского языка и литературы факультета иностранных языков и литературы Университета им. Ким Ир Сена, гражданин КНДР Ли Вон Нам, профессор кафедры славистики Университета Бергамо, гражданка Италии Мария Кьяра Пезенти, руководитель Центра русского языка и культуры "Институт Пушкина" при Университете Кадиса, поданный Испании Андрес Сантана Аррибас и другие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНикарагуаРоссия
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