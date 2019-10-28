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Прирост числа новых случаев ВИЧ сократился за девять месяцев 2019 года

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, на данный момент в России зарегистрировано около 900 тыс. больных, из которых на лечении находятся уже 66%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Прирост количества новых случаев ВИЧ снижается уже два года, по данным за девять месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник в эфире радио "Комсомольская правда".

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"Сейчас уже мы достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. И, я боюсь сглазить, по предварительным данным девяти месяцев текущего года, уже снизилось число случаев ВИЧ. Поэтому я надеюсь, что мы через пик уже перешли и идем вниз", - сказала Скворцова.

При этом она отметила, что на данный момент в России зарегистрировано около 900 тыс. больных, из которых на лечении находятся уже 66%. "66% на середину года, я надеюсь, на конец года это будет 75%", - добавила она.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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