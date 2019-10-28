Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МГУ стал самым престижным вузом России по версии агентства RUR

Рейтинг основан на двух показателях: репутации университета в области преподавания и в области исследований
Здание МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание МГУ имени М. В. Ломоносова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в топ-50 репутационного рейтинга RUR Reputation World University Ranking и назван самым престижным российским вузом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба агентства RUR.

Агентство RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics представило репутационный рейтинг Reputation World University Ranking. Список основан на двух показателях: репутации университета в области преподавания и в области исследований. В рейтинг вошли 834 вуза, из которых 73 - российские университеты. Они оценивались профессиональным академическим сообществом.

"Безусловный лидер репутационного рейтинга, МГУ им. М. В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, прибавив пять позиций, тем самым второй год подряд входя в топ-50 наиболее узнаваемых в мире брендов в области образования. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109-ю строчку мирового первенства. На третьем месте расположился второй классический университет - Санкт-Петербургский государственный, занявший 118-е место в мире", - говорится в сообщении.

Round University Ranking - международный рейтинг университетов, издаваемый агентством RUR совместно с компанией Clarivate Analytics. Он оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 85 стран мира. Каждый вуз оценивается по методологии, которая состоит из 20 отдельных индикаторов, объединенных в четыре направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В ЮАР впервые прошел Географический диктант
В мероприятии приняли участие 20 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС