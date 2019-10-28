МГУ стал самым престижным вузом России по версии агентства RUR

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в топ-50 репутационного рейтинга RUR Reputation World University Ranking и назван самым престижным российским вузом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба агентства RUR.

Агентство RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics представило репутационный рейтинг Reputation World University Ranking. Список основан на двух показателях: репутации университета в области преподавания и в области исследований. В рейтинг вошли 834 вуза, из которых 73 - российские университеты. Они оценивались профессиональным академическим сообществом.

"Безусловный лидер репутационного рейтинга, МГУ им. М. В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, прибавив пять позиций, тем самым второй год подряд входя в топ-50 наиболее узнаваемых в мире брендов в области образования. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109-ю строчку мирового первенства. На третьем месте расположился второй классический университет - Санкт-Петербургский государственный, занявший 118-е место в мире", - говорится в сообщении.

Round University Ranking - международный рейтинг университетов, издаваемый агентством RUR совместно с компанией Clarivate Analytics. Он оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 85 стран мира. Каждый вуз оценивается по методологии, которая состоит из 20 отдельных индикаторов, объединенных в четыре направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.