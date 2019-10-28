Минкомсвязи работает с телецентром "Останкино" по недопущению перебоев вещания

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минкомсвязи работает с телецентром "Останкино" по вопросу недопущения перебоев в телевещании. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на видеообращение гендиректора телецентра Михаила Шубина сообщила о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников, вызванным неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков. В пресс-службе Первого канала изданию заявили, что вещатель осуществит выплаты согласно договорными обязательствам.

"Министерство в курсе ситуации. Оно поддерживает принимаемые руководством ТТЦ [Телевизионного технического центра "Останкино"] антикризисные меры. Ведет работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остается. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов", - сообщил Волин.