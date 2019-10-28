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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: почти половина россиян считает отношения между Россией и Китаем дружественными

При этом 67% респондентов отметили, что самыми напряженными остаются отношения РФ с США
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около половины россиян (45%) поставили Китай на первое место в списке дружественных России стран. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, треть опрошенных (30%) считают прочными отношения с Белоруссией, еще 21% - с Казахстаном. Также россияне назвали дружественными странами Сирию (13%), Францию (10%) и Германию (9%).

Самыми напряженными остаются отношения России с США, считают более половины респондентов (67%). В прошлом году этого мнения придерживались 75% россиян.

Недружественными являются отношения с Украиной, согласно ответам 53% опрошенных, а также с Великобританией (25%). В 2018 году такую точку зрения имели 39% и 33% соответственно.

31% россиян допускают существование угрозы военного нападения на Россию. Более половины (53%) считают, что она исходит от США. В то же время 61% заявляют об отсутствии такой угрозы.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 августа 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАКазахстанСирияГерманияРоссияКитайФранцияОпросы общественного мнения
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