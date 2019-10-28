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Прекращение дела против Ивана Голунова
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Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

По словам Сергея Бадамшина, в частности, защита не была ознакомлена с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста
Сергей Бадамшин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Бадамшин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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"Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК. Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", отметив, что подал жалобу, в которой просит суд признать незаконными бездействие следствия и обязать устранить нарушения.

Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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