В Ялте создадут игорную зону. Что о ней известно?

С 1 июля 2009 года организовывать и проводить азартные игры можно только на специально отведенных для этого территориях. К азартным относят игры, в которых результат частично или полностью зависит от везения и интересует игроков больше, чем процесс, например рулетка, покер и блэкджек.

На данный момент в России работают четыре игорные зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Приморье" в Приморском, "Янтарная" в Калининградской области и "Красная Поляна" в Сочи. Крымские "Золотые пески" стали пятой.

По мнению председателя подкомитета по букмекерской деятельности и тотализатору Торгово-промышленной палаты РФ Николая Оганезова, наиболее успешными являются игорные зоны в Сочи и Приморье. Обусловлено это наличием развитой коммунальной и туристической инфраструктуры. "Там достаточно стабильный приток клиентов, эти зоны работают успешно", — рассказывает Оганезов.