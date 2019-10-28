В Ялте создадут игорную зону. Что о ней известно?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Планируется, что она начнет работу в 2022 году.
Что такое игорная зона?
С 1 июля 2009 года организовывать и проводить азартные игры можно только на специально отведенных для этого территориях. К азартным относят игры, в которых результат частично или полностью зависит от везения и интересует игроков больше, чем процесс, например рулетка, покер и блэкджек.
На данный момент в России работают четыре игорные зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Приморье" в Приморском, "Янтарная" в Калининградской области и "Красная Поляна" в Сочи. Крымские "Золотые пески" стали пятой.
По мнению председателя подкомитета по букмекерской деятельности и тотализатору Торгово-промышленной палаты РФ Николая Оганезова, наиболее успешными являются игорные зоны в Сочи и Приморье. Обусловлено это наличием развитой коммунальной и туристической инфраструктуры. "Там достаточно стабильный приток клиентов, эти зоны работают успешно", — рассказывает Оганезов.
Что известно об игорной зоне в Крыму?
Игорная зона возле поселка Кацивели недалеко от Ялты должна появиться к 2022 году. Ее разместят на территории бывшего санатория "Фортуна". Площадь зоны составит 147 тыс. кв. м.
На территории военного аэропорта "Бельбек" в Севастополе уже начали создавать гражданский терминал, чтобы туристы могли отправляться на "Золотой берег" прямо оттуда. По словам главы республики Сергея Аксенова, благодаря вложениям инвесторов игорная зона будет соответствовать мировым стандартам качества.
Закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи был подписан в июле 2014 года, однако сроки строительства переносились несколько раз.
Зачем нужны игорные зоны?
Развитие игорных зон приносит в бюджет значительные суммы. Кроме того, их наличие может положительно сказаться на туристическом бизнесе и местной инфраструктуре.
По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, "Сибирская монета" имеет большое экономическое значение для края. В 2018 году ее посетили почти 140 тыс. человек. В ней создано 350 рабочих мест, а общая сумма налоговых отчислений с момента начала ее деятельности превысила 200 млн рублей.
"Из всей суммы средств, вложенных краем в развитие игорной зоны, на сегодня почти 25% уже вернулись в виде налогов. В 2017 году общая сумма налогов составила более 67 млн рублей, из них в краевой бюджет поступило около 50 млн рублей. В 2018 году поступило 85 млн рублей, в том числе в краевой бюджет — 60 млн рублей", — сказал Томенко.
По экспертным оценкам, бюджет Крыма сможет получать от игорной зоны до 25 млрд рублей в год.
"Если региональные власти способны обеспечить доступный вход на этот рынок, то территория будет очень активно развиваться, станет точкой притяжения для российских и иностранных туристов. Если же выберут для себя избранных и организуют что-то вроде монополии, то это будет неразвитая и инвестиционно неинтересная территория", — считает Оганезов.