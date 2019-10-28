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Избившего жену рязанского священника отправили на послушание поваром в семинарию

Владимир Покровский также будет нести послушание на территории Казанского женского монастыря

РЯЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский, которому на год запретили служить в церкви из-за пьянства и жестокости к близким, отправлен на послушание в Рязанскую семинарию, где будет работать поваром. Об этом ТАСС в понедельник сообщил и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков.

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Ранее жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, обстоятельства выясняет полиция. 27 октября митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, в течение года служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным.

"Если не полностью, то частично факты этого инцидента подтвердились, поэтому владыка на год запретил ему служить и направил для исправления трудиться в Рязанскую семинарию поваром. Он имеет соответствующее образование", - уточнил собеседник агентства.
Кроме того, священник будет нести послушания на территории Казанского женского монастыря, где ранее служил клириком. По распоряжению митрополита Рязанского и Михайловского Марка, большая часть зарплаты Владимира Покровского будет передаваться жене и четверым детям. Как пояснил ТАСС представитель Рязанской епархии, ранее на Покровского также поступали жалобы, однако не были столь серьезными.

"Как я прочитал в СМИ, супруга хотела подать на развод, это ее право. Он, конечно, сожалеет о случившемся и хочет сохранить семью", - добавил собеседник агентства.

Как уточнили в епархии, Владимир Покровский был рукоположен в 2012 году, в этом году закончил заочное обучение в Рязанской семинарии. Сейчас данные о нем отсутствуют на сайтах Рязанской епархии и Казанского женского монастыря Рязани.

Теги
РоссияРязанская область
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