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Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

В связи с празднованием Дня народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе. Об этом напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства предстоящие выходные продлятся у россиян три дня - со 2 по 4 ноября. Следующая рабочая неделя будет четырехдневой", - напомнили в ведомстве.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.

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