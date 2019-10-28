Выживший в перестрелке в воинской части Забайкалья солдат пришел в себя

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Солдат-срочник Евгений Графов, призванный из Тюменской области и пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, пришел в сознание в медучреждении Москвы. В столицу его доставили несколько часов назад, сообщила ТАСС его сестра Елена Графова.

Инцидент произошел 25 октября в ЗАТО Горный Забайкальского края. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил прицельную стрельбу по своим сослуживцам. Два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

"Несколько часов назад моего брата Евгения Графова доставили в медучреждение Москвы, там ему оказывают всю необходимую помощь. О его состоянии, в том числе [степени] тяжести, нам не сообщают. Единственное, что удалось узнать, - то, что Женя пришел в сознание. Никаких допросов в ближайшее время, как мы знаем, с ним проводиться не будет", - сказала Елена Графова.