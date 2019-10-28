Количество внуков у российских бабушек и дедушек снизилось за 90 лет в семь раз

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Численность внуков на 100 бабушек и дедушек за последние 93 года сократилась почти в семь раз с 542 в 1926 году до 81 в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе медиаофиса Всероссийской переписи населения (ВПН) -2020.

"За последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м - только 81", - говорится в сообщении.

В ближайшие годы ситуация может немного улучшиться, так как подрастает относительно многочисленное поколение родившихся в начале 2000-х годов. "В настоящее время более 30% населения составляют молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. И именно они через 20 лет дадут значительное увеличение количества людей старшего возраста", - говорится в сообщении ВПН-2020.

В 2019 году на 1 тыс. человек в возрасте от 15 до 59 лет приходится 360 людей пожилого возраста. Другими словами, одна бабушка или один дедушка приходится на трех взрослых. По данным Росстата, в начале нынешнего года в нашей стране проживало 146,8 млн человек: 68,1 млн мужчин и 78,7 млн женщин. При этом детей в возрасте до девяти лет - свыше 18 млн, подростков от 10 до 19 лет - более 14,7 млн. Точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, добавили в медиаофисе.