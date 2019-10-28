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Горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа провела более 44 тыс. консультаций

Как сообщили в ведомстве, наибольшее количество вопросов касались иммунизации против гриппа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 44 тыс. консультаций провели специалисты Роспотребнадзора в рамках горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, доступной для граждан с 1 по 16 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Всего специалистами ведомства было [дано] более 44 тыс. консультаций. Наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения, касались иммунизации против гриппа: где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции. Таких запросов поступило более 15 тыс.", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 5 тыс. вопросов касались информации о вакцинах против гриппа: составе, производителях, эффективности и наличии вакцин в медучреждениях. Более 10 тыс. вопросов затронули эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в России и мире. Граждане также получили консультации на такие темы, как особенности вакцинации беременных женщин, режим работы передвижных прививочных бригад, особенности работы непривитых людей в период разгара заболеваемости.

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