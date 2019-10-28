Путин поручил проработать увеличение штата полиции для борьбы с наркотиками в интернете

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.

"Министерству внутренних дел Российской Федерации принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел РФ, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности", - говорится в перечне поручений.

Государственному антинаркотическому комитету поручено разработать для антинаркотических комиссий в субъектах РФ методические рекомендации по взаимодействию органов государственной власти регионов с органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными организациями по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Срок исполнения этих поручений - до 10 января 2020 года.