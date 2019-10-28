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Путин заявил, что студенческий корпус спасателей получит поддержку властей

Соответствующее поручение дано правительству

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства финансово поддержать Всероссийскую общественную молодежную организацию "Всероссийский студенческий корпус спасателей".

"Обеспечить поддержку Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", предусмотрев в том числе выделение начиная с 2020 года бюджетных ассигнований из федерального бюджета на подготовку и проведение мероприятий по совершенствованию уровня теоретической и практической подготовки добровольцев (волонтеров) в целях приобретения ими знаний и навыков по преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф и предотвращению несчастных случаев, а также на техническое оснащение и экипировку добровольцев (волонтеров)", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Также Путин ждет до 1 февраля 2020 года от первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж". Их нужно подготовить вместе с автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Администрации главы государства надлежит "оказать содействие правительству Сахалинской области в организации и проведении в 2020 году на территории Сахалинской области Всероссийского молодежного патриотического слета".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКириенко, Сергей Владиленович
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