Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: рак молочной железы в России чаще всего выявляется в возрасте от 60 до 74 лет

Как сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, это связано с биологическими особенностями опухоли

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рак молочной железы диагностируется в России чаще всего в возрасте от 60 до 74 лет. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).

"Рак молочной железы в России чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет (7-я и 8-я декады жизни). Это связано с биологическими особенностями опухоли. Статистические данные о среднем возрасте заболевших раком молочной железы в России в доступной литературе отсутствуют", - сказала председатель рабочей группы по разработке практических рекомендаций RUSSCO, ведущий научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Марина Стенина.

Эксперт добавила, что для своевременного выявления и предупреждения заболевания женщинам от 19 до 39 лет рекомендуется проходить осмотр маммолога и ультразвуковые исследования молочных желез. Женщинам 45-50 лет, помимо осмотра маммолога, необходимо делать маммографию один раз в два-три года, а после 50 лет - раз в год-два. По статистике, которую приводит Стенина, в России в 2017 году рак молочной железы также выявлялся у девушек 15-19 лет (0,06 случаев на 100 тыс. населения), а среди женщин в возрасте 85 лет и старше заболеваемость составила 118 случаев на 100 тыс. населения.

Кроме того, средний возраст заболеваемости раком толстой кишки в России в 2018 году составил 67,7 года, а раком прямой кишки - 66,4 года. Как отметил старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Федянин, из-за отсутствия скрининга рака толстой кишки пациенты плохо проинформированы о необходимости обследований и обращаются к врачу только при развитии симптомов опухоли.

"Скрининг рака толстой кишки следует начинать с 50 лет, в ряде стран эту планку снизили до 45 лет. Нельзя полностью исключить развитие онкологического заболевания. Бывают интервальные раки, развивающиеся между скрининговыми процедурами", - добавил эксперт.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Борьбу с фейковыми новостями и этику в СМИ обсудят на Петербургском культурном форуме
Работу секции "Массовые коммуникации" возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС