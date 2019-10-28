Эксперт: рак молочной железы в России чаще всего выявляется в возрасте от 60 до 74 лет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рак молочной железы диагностируется в России чаще всего в возрасте от 60 до 74 лет. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).

"Рак молочной железы в России чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет (7-я и 8-я декады жизни). Это связано с биологическими особенностями опухоли. Статистические данные о среднем возрасте заболевших раком молочной железы в России в доступной литературе отсутствуют", - сказала председатель рабочей группы по разработке практических рекомендаций RUSSCO, ведущий научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Марина Стенина.

Эксперт добавила, что для своевременного выявления и предупреждения заболевания женщинам от 19 до 39 лет рекомендуется проходить осмотр маммолога и ультразвуковые исследования молочных желез. Женщинам 45-50 лет, помимо осмотра маммолога, необходимо делать маммографию один раз в два-три года, а после 50 лет - раз в год-два. По статистике, которую приводит Стенина, в России в 2017 году рак молочной железы также выявлялся у девушек 15-19 лет (0,06 случаев на 100 тыс. населения), а среди женщин в возрасте 85 лет и старше заболеваемость составила 118 случаев на 100 тыс. населения.

Кроме того, средний возраст заболеваемости раком толстой кишки в России в 2018 году составил 67,7 года, а раком прямой кишки - 66,4 года. Как отметил старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Михаил Федянин, из-за отсутствия скрининга рака толстой кишки пациенты плохо проинформированы о необходимости обследований и обращаются к врачу только при развитии симптомов опухоли.

"Скрининг рака толстой кишки следует начинать с 50 лет, в ряде стран эту планку снизили до 45 лет. Нельзя полностью исключить развитие онкологического заболевания. Бывают интервальные раки, развивающиеся между скрининговыми процедурами", - добавил эксперт.