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Медведев поручил сделать Воронежский институт МЧС России самостоятельным вузом

Таким образом, согласно поручению премьера, Ивановскую пожарно-спасательную академию государственной противопожарной службы нужно реорганизовать

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил реорганизовать Ивановскую пожарно-спасательную академию государственной противопожарной службы МЧС России и выделить в отдельное образовательное учреждение Воронежский институт повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России. Распоряжение за его подписью в понедельник опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (далее - академия) в форме выделения из него федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Воронежский институт повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - институт). Определить основной целью деятельности института оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному обучению", - говорится в тексте документа.

До 1 января 2020 года должны быть завершены все мероприятия по реорганизации ивановской академии в пределах бюджетных ассигнований. Согласно постановлению, за Воронежским институтом повышения квалификации будут закреплены более 90 объектов, в том числе противорадиационное укрытие (убежище), стрелковый тир, учебные и тренировочные помещения. В бессрочное пользование вузу передано шесть земельных участков общей площадью более 550 тыс. кв. м.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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