Госдума в ноябре рассмотрит законопроект об информировании граждан о льготах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума в ноябре текущего года рассмотрит во втором, основном чтении законопроект об информировании граждан о положенным им льготах. Об этом сообщила автор инициативы, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, комментируя данные всероссийского опроса Общественной палаты РФ "Семейная политика: меры поддержки глазами семей".

"Данные о том, что 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, подтверждают актуальность и важность реализации законопроекта, направленного на информирование граждан о предоставляемых им льготах", - приводит в понедельник слова парламентария ее пресс-служба.

В соответствии с законопроектом граждане смогут получать полную информацию о положенных им льготах, при этом варианты предоставления информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый кол-центр или через посещение органа власти.

"Государство, взяв на себя социальные обязательства и обеспечив реализацию мер соцподдержки, крайне заинтересовано в том, чтобы гражданин в полной мере использовал положенные ему льготы", - подчеркнула политик. Она обратила внимание, что сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот. "И нашим законопроектом мы даем человеку навигатор, который позволит лично ему узнать и использовать предназначенные для него государством меры поддержки и льготы", - пояснила вице-спикер.

"В первом чтении Госдума единогласно поддержала наш законопроект. В настоящее время мною совместно с профильным комитетом и Министерством труда и социальной защиты ведется работа над подготовкой законопроекта ко второму чтению с тем, чтобы уже в ноябре рассмотреть его на пленарном заседании", - заключила Яровая.