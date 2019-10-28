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Почти 3,5 тыс. семей Приморья с начала года получили выплаты за рождение первого ребенка

Размер единовременной выплаты превышает 27 тыс. рублей
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. семей Приморского края получили единовременную выплату при рождении первого ребенка с начала 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Новая мера социальной поддержки приморских семей - единовременная выплата по рождению первенца в этом году - предусмотрена национальным проектом "Демография". Воспользовались ею уже почти 3,5 тыс. жителей края", - говорится в сообщении.

Размер выплаты составляет более 27 тыс. рублей. Кроме того, по поручению главы региона Олега Кожемяко женщины в возрасте от 18 до 25 лет за рождение первенца получают дополнительные средства в размере 22,6 тыс. рублей. "Такую доплату получили 1,4 тыс. семей. Таким образом, общий размер социальной поддержки молодых мам составил 50 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Субсидии предоставляются без требований к доходам семьи, для оформления требуется только паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Краевую субсидию выплачивают по рассчитанной до 2021 года региональной программе "Социальная поддержка населения Приморского края".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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