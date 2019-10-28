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Самарским чиновникам посоветовали до конца года перейти на российские мессенджеры

Ранее администрация Самары порекомендовала не использовать иностранные мессенджеры в учебных заведениях

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. До конца года правительству Самарской области, а также всем министерствам рекомендовали перейти на российские мессенджеры. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин.

"Нужно переходить на российские мессенджеры. Мы всех призываем до конца года сделать это. Это касается и правительства, и министров, и министерств, и подведомственных организаций", - сказал он.

Ранее администрация Самары порекомендовала не использовать иностранные мессенджеры в учебных заведениях. Соответствующий документ опубликовали в социальных сетях. Сотрудникам образовательных учреждений рекомендуют не использовать в служебной переписке мессенджеры ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype и т.д., социальные сети (Twitter, Facebook, LiveJournal и т.д.), облачные сервисы (iCloud, Google Drive, Dropbox и т.д.), а также электронные почты Gmail, Yahoo, Google и другие.

Эти средства коммуникации также окажутся под запретом для использования в правительстве. Это общероссийская тенденция, отметил Казарин. По его словам, существует множество российских мессенджеров, в которых можно вести переписку. В качестве одной из альтернатив была названа социальная сеть Tam-Tam, принадлежащая Mail Group

Теги
РоссияСамарская область
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