Путин поручил определить проекты в ДФО, в смету которых включат привлечение стройотрядов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень строек на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), в смету которых будет заложено привлечение студенческих строительных отрядов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи 6 сентября с представителями общественности Дальнего Востока.

"Определить перечень объектов, строительство которых в рамках национальных проектов и государственных программ должно осуществляться на территории Дальневосточного федерального округа и в смету строительства которых будут заложены необходимые средства на ежегодное привлечение студенческих отрядов", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и властям дальневосточных регионов при участии организации "Российские студенческие отряды". Срок исполнения поручения установлен до 1 января 2020 года.

Также президент РФ поручил до 1 декабря текущего года оказать содействие в реализации проекта "Госпрофи.рф", который занимается поиском кадров для госуправления среди молодежи Дальнего Востока.

Еще одно поручение Путина касается проработки мер господдержки программ по изучению современных языков программирования, рассчитанных на широкий круг пользователей, включая студентов, "предусмотрев реализацию соответствующих пилотных проектов на базе образовательных организаций Дальневосточного федерального округа".