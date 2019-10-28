Организаторы конкурса "Лидеры России" получили 233,8 тыс. заявок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 233 тыс. заявок получили организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" по итогам заявочной кампании. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Третий сезон конкурса "Лидеры России" установил рекорд по числу регистраций. На участие в нем подано 233,8 тыс. заявок. Напомню, в первом сезоне их было 199 тыс., во втором - 227 тыс.", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

По его словам, увеличение числа заявок может быть связано с появлением в третьем сезоне трех специализаций в дополнение к основному конкурсу. В пресс-службе отметили, что для участия в тематическом направлении "Финансы и технологии" было подано более 61 тыс. заявок. На втором месте по количеству заявок - специализация "Наука" (22,2 тыс. ), на третьем - специализация "Здравоохранение" (9,7 тыс.). Участники могли одновременно подавать заявку на участие в основном конкурсе и в тематическом направлении.

По данным организаторов, наибольшее число заявок пришло из Центрального, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов. В топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли Москва (45,2 тыс. заявок), Санкт-Петербург (18,5 тыс.) и Московская область (13,9 тыс.).

В АНО отметили, что в этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. "Самыми активными стали конкурсанты из Украины - 659 заявок, Белоруссии - 501, Казахстана - 417, Узбекистана - 152, Латвии - 76", - говорится в пресс-релизе.

В конкурсе могут принимать участие граждане иностранных государств при условии, что они хорошо владеют русским языком, напомнили организаторы проекта.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября. С 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе - марте 2020 года. Итоги проекта, как ожидается, будут подведены в марте-апреле 2020 года.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.