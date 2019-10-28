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Братские могилы отремонтируют на Ставрополье в рамках подготовки к 75-летию Победы

На эти цели из краевого бюджета будет выделено до 100 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Воинские захоронения и братские могилы будут восстановлены, отремонтированы и реконструированы в Ставропольском крае во время подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Муниципалитеты готовят заявки на проведение работ, сообщила в понедельник пресс-служба краевого министерства строительства и архитектуры.

"Места захоронения героев войны, обелиски памяти и места поклонения будут отреставрированы и приведены в надлежащее состояние. К реализации поручений губернатора уже приступили органы исполнительной власти и муниципалитеты региона. Это большая работа. Но насколько она большая, настолько она и важная", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

Власти муниципалитетов уже заявили о необходимости проведения ремонта и реставрации на братских могилах в селе Преградное, станице Лысогорской, селе Пелагиада. Планируется провести работы на месте захоронения 5,5 тыс. советских воинов возле села Полтавского, где в конце декабря 1942 года погибла танковая рота. Местные жители собрали останки погибших бойцов и захоронили их в одной братской могиле.

"Муниципалитетами края подготавливается сметная документация на объекты, после рассмотрения которой, госэкспертизой выдаются заключения. В государственную экспертизу в сфере строительства Ставропольского края в течение этого года поступило порядка 50 заявок на согласование смет по мемориалам", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в правительстве края сообщили, что в 2020 году в регионе будет десятикратно увеличено финансирование работ по капитальному ремонту воинских мемориалов, из краевого бюджета будет выделено до 100 млн рублей. Весной 2019 года глава Ставрополья поручил районным и муниципальным властям провести ревизию всех памятников героям Великой Отечественной войны и воинских мемориалов. По предварительным оценкам, на Ставрополье насчитывается более 1,2 тыс. мемориалов и воинских захоронений.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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