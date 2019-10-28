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Неизвестные атаковали сайт президента Грузии

Хакеры разместили на нем фото экс-главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Неизвестные лица в понедельник взломали официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили и разместили на нем фото экс-главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила советник Зурабишвили по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

"Мы сейчас разбираемся, в чем было дело. К разбирательствам подключилась и служба безопасности президента. По всей вероятности, это была хакерская атака. Примерно через час все станет известно более точно", - сказала Шенгелия.

По ее словам, сотрудники администрации узнали о взломе сайта примерно после 11:00 (10:00 мск) утра. После этого было принято решение отключить интернет-портал. Сайт президента недоступен и на данный момент.

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со взломом официального сайта президента, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Следствие начато по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии", - сказала сотрудница пресс-службы.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗурабишвили, Саломе
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