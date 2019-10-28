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Рособрнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по литературе

Как сообщили в ведомстве, среди них - нарушение логики в рассуждениях и низкий уровень речевого оформления текста
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нарушение логики в рассуждениях, низкий уровень речевого оформления текста, а также неправильное использование теоретико-литературных понятий являются наиболее частыми ошибками на едином государственном экзамене по литературе, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на специалистов Федерального института педагогических измерений.

"К типичным ошибкам в сочинениях выпускников в ЕГЭ по литературе, как и прежде, следует отнести недостаточно внимательное прочтение темы, отсутствие необходимой опоры на литературный материал, нарушение логики в рассуждениях, низкий уровень речевого оформления текста. Необходимо также обратить внимание на требование, связанное с использованием теоретико-литературных понятий, которые не всегда используются пишущим как инструмент анализа, а нередко лишь "вбрасываются" в текст для придания ему внешней убедительности", - говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, выпускники 2019 года в целом успешно справились с ЕГЭ по литературе. В базовой части сложности вызывали задания, требующие знания художественного текста на уровне значимых элементов (система образов, основной сюжет, "говорящие" детали и тому подобное), а также знание средств художественной выразительности, использующихся автором в лирическом произведении.

Также трудности вызвали задания, которые проверяют способность экзаменуемого включать исходно предложенное ему произведение в литературный контекст, прибегая к межтекстовому сопоставлению.

В пресс-службе добавили, что для успешной сдачи ЕГЭ выпускникам нужно знать литературоведческие понятия и литературный контекст, уметь внимательно читать и анализировать литературные произведения.

"Формат ЕГЭ по литературе в 2020 году не претерпит каких-либо содержательных или структурных изменений, что позволит при подготовке к экзамену сосредоточиться на тех проблемных зонах, которые обозначились при оценке результатов прошлых лет", - добавили в Рособрнадзоре.

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