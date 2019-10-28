Борьбу с фейковыми новостями и этику в СМИ обсудят на Петербургском культурном форуме

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Участники секции "Массовые коммуникации" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, работу которой возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, обсудят борьбу с фейковыми новостями, этику журналистов и моду на хайп в СМИ. Об этом в понедельник сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Своим видением главных угроз массовых коммуникаций на дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк-ньюс и постправде" поделятся первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. Среди ключевых тем дискуссии - фейковые новости, эмоциональные обращения и информационные манипуляции", - рассказали в департаменте.

Кроме того, эксперты обратятся к современным способам коммуникаций, которые изменили информационное поле, требования к скорости и качеству работы журналиста и культуру общения ньюсмейкеров с представителями СМИ. Разговор коснется и новых каналов информации, потребления контента через заголовки и эмоции, а также законодательных пробелов, которые могут спровоцировать этические и коммуникационные конфликты, с которыми журналисты сталкиваются в своей работе.

"Что такое качественная журналистика сегодня и остается ли она востребованной? Как формируется самоцензура в современном обществе и как ответственному журналисту конкурировать с блогерами и прессой, которая пренебрегает стандартами профессии в погоне за сиюминутным успехом? На эти и многие другие вопросы ответят спикеры дискуссии "Самоцензура и этика журналиста в эпоху хайпа", - отметили в департаменте.

В дискуссии примут участие генеральный директор информационного агентства "Танюг" Бранка Джукич (Сербия), генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств Александр Гибои (Швейцария), международный корреспондент шведского издания Svenska Dagbladet Гунилла фон Халль, генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, руководитель ТАСС Северо-Запад Александр Потехин.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.