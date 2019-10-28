Деятели культуры подписали письмо в поддержку арестованного главы карельского "Мемориала"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 200 деятелей культуры и искусства подписали обращение в поддержку экс-главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева. Среди них - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, музыкант Борис Гребенщиков, телеведущий Владимир Познер, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Деятельность следователей и прокуроров Карелии в отношении Ю. Дмитриева входит в противоречие с официальной позицией Федерального центра, демонстрирующего последовательную поддержку процесса реабилитации жертв политических репрессий и увековечения мест их захоронений", - утверждают авторы письма. "Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена "Большого террора" - сталинских массовых репрессий 1937-1938 годов", - говорится в заявлении.

Ранее Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил арест Дмитриеву на три месяца до 25 декабря. По версии следствия, в 2012-2016 гг. он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а также занимался изготовлением порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

Правозащитник не признает себя виновным.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.