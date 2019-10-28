СМИ: Yahoo ввела в своей столовой налог на жареную еду

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Интернет-корпорация Yahoo Japan решила ввести в своей токийской штаб-квартире налог на жареные блюда, чтобы пропагандировать здоровое питание. Об этом сообщает газета Asahi.

Столовая при офисе предлагает обширное меню из японской кухни и блюд из других стран Азии, и жирная калорийная еда всегда пользовалась большей популярностью. В результате компания провела медосмотр среди своих сотрудников и выяснила, что почти половина из них имеет повышенный уровень холестерина в организме.

Выход из этой ситуации руководство решило найти в нестандартных мерах и ввела налог на вредную пищу. Теперь жареная курица "нанбан" в остром овощном соусе стоит на 100 иен ($0,92), чем раньше. Припущенная на пару рыба с овощным супом, напротив, подешевела на 150 иен ($1,4).

После изменения цен предпочтения сотрудников компании резко поменялись. Если раньше предпочтение они отдавали жареной свинине и курице, то теперь стали чаще делать выбор в пользу рыбы и овощей на пару. "Раньше в день мы продавали не более 200 порций вареной рыбы, а теперь почти в два раза больше. Новая система явно дает свои плоды", - отметил сотрудник столовой.

В Японии в последние годы большое внимание стало уделяться здоровому питанию. Появляется большое количество кафе, где подают блюда из органических продуктов, а среди местных жителей стали популярны суперфуды.