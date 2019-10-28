В СФ предлагают распространить льготную ставку по ипотеке на Арктическую зону России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Участники парламентских слушаний, проходящих в понедельник в Совете Федерации, рекомендуют Минвостокразвития распространить на всю Арктическую зону России льготную ставку по ипотеке для молодых семей по аналогии с вводящейся в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в тексте рекомендаций по итогам слушаний, посвященных подготовке проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

"В разделе проекта стратегии, посвященном решению задачи повышения качества жизни в Арктической зоне РФ до среднероссийского уровня, учесть необходимость предоставления молодым семьям, проживающим на территории Арктической зоны, ипотеки по сниженной ставке на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья по аналогии с мерами, предложенными президентом Российской Федерации для молодых семей, проживающих на территории ДФО", - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, программа начнется уже в этом году.

К территориям Арктической зоны РФ, в частности, относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Воркута, ряд районов Якутии, Красноярского края, Архангельской области.