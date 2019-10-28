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Прекращение дела против Ивана Голунова

Путин получает информацию о ходе дела Голунова

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что не может поделиться какими-либо подробностями

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе расследования дела, связанного с незаконным задержанием в июне журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент получает соответствующую информацию", - сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что не может поделиться какими-либо подробностями.

Комментируя обращение адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы Голунова, в суд с жалобой на бездействие следствия по данному делу, Песков призвал дождаться "вердикта суда, который квалифицирует оправданность или неоправданность этой жалобы".

Отвечая на вопрос, связаны ли с делом Голунова поручения Путина об увеличении штата полиции для борьбы с наркотиками в интернете, Песков отметил, что данная проблема "находится постоянно в зоне внимания и главы государства, и всех соответствующих ведомств". "Это [борьба с оборотом наркотиков] чрезвычайно важный вопрос", - заключил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПрекращение дела против Ивана Голунова
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