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СМИ: китаянка родила ребенка в 67 лет

Как сообщило Международное радио Китая, она установила национальный рекорд

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Китаянка по фамилии Тянь родила ребенка в 67 лет и установила национальный рекорд, став самой возрастной матерью страны. Об этом в понедельник сообщило Международное радио Китая.

По его данным, уроженка провинции Шаньдун в пятницу родила девочку в городе Цзаочжуан. Врачи вели наблюдение за матерью на всем протяжении беременности и, учитывая возраст матери, решили сделать ей кесарево сечение на 36-й неделе. Масса девочки составила 2,6 кг, она находится под наблюдением медиков.

Супруг женщины - 68-летний юрист на пенсии. По его словам, пара не планировала ребенка, поэтому они хотят назвать дочь Тяньци, что можно перевести с китайского как "посланная небесами". У супругов есть взрослые дочь и сын, а также множество внуков, самому старшему из которых уже исполнилось 18 лет.

Прежний рекорд Китая был поставлен в 2016 году женщиной из города Чанчунь (провинция Цзилинь), которая родила мальчика возрасте 64 лет. Мировой рекорд был поставлен в сентябре этого года: его обладательницей является 74-летняя жительница Индии, которая родила двоих девочек-близнецов.

Теги
Китай
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