В Кремле пока не комментируют письмо деятелей культуры в поддержку Юрия Дмитриева

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Кремль пока не получал письмо деятелей культуры в поддержку экс-главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева.

"Мы видели в СМИ сообщение на этот счет, но мне пока нечего сказать, пока мы не получали самого письма. Опять же, это не вопрос администрации президента", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более 200 деятелей культуры и искусства подписали обращение в поддержку Дмитриева. Среди них - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, музыкант Борис Гребенщиков, телеведущий Владимир Познер, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС. Авторы обращения утверждают, что деятельность следователей и прокуроров Карелии в отношении Дмитриева "входит в противоречие с официальной позицией федерального центра, демонстрирующего последовательную поддержку процесса реабилитации жертв политических репрессий и увековечения мест их захоронений".

Ранее Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил арест Дмитриеву на три месяца до 25 декабря. По версии следствия, в 2012-2016 годах он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а также занимался изготовлением порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Правозащитник не признает себя виновным.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.