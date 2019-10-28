Суд в Петербурге оправдал учителя физкультуры по обвинению в насилии над школьницей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры Виктора Хлупина из школы № 375, которого обвиняли в сексуальном насилии над ученицей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") в отношении Хлупина было возбуждено СК РФ в прошлом году. Его обвиняли в том, что он совершил развратные действия в отношении ученицы в своем кабинете в школе.

Суд назначал по делу экспертизу, которая показала, что школьница оговорила учителя, а ее показания были заранее заучены и "скорректированы взрослыми".