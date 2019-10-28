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В Ингушетии в 2020 году планируют создать Центр опережающей профессиональной подготовки

Ежегодно в нем смогут обучаться около 3 тыс. человек

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки планируют открыть в Ингушетии на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова. Ежегодно здесь будут обучаться до 3 тыс. человек, сообщил ТАСС в понедельник директор колледжа Мустафа Цуров.

"В 2020 году на базе нашего колледжа будет открыт Центр опережающей профподготовки. Мы участвуем в конкурсе на предоставление гранта от Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование", его сумма составит около 100 млн рублей, на эти средства центр и будет создан. В нем в год смогут обучаться до 3 тыс. студентов, проходить подготовку и переподготовку по различным профессиям", - сказал Цуров.

По его словам, располагаться центр будет в недавно построенных новых корпусах колледжа. "Преподавать в центре будут лучшие педагоги республики, при необходимости будем также приглашать и из других регионов квалифицированных педагогов", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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