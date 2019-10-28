Менеджер съемочной группы фильма с участием Боярского опровергла слухи о болезни актера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Представитель творческой команды, работающей над четвертым фильмом о приключениях российских гардемаринов, опровергла появившуюся в понедельник в СМИ информацию о плохом самочувствии актера Михаила Боярского во время съемок картины в Крыму. Поклонники артиста приняли за действительность репетицию киносцены, сообщила ТАСС в понедельник PR-менеджер фильма Вероника Бусукова.

Информация о том, что актеру стало плохо на съемочной площадке, появилась в ряде СМИ в понедельник после публикации в группе "Фильм "Гардемарины-IV" в социальной сети "ВКонтакте" видео со съемок, в котором Боярскому помогают дойти до лестницы, чтобы сесть.

"Нет, ему не стало плохо. Речь идет о видео с репетиции. Мы активно ведем социальные сети. На днях опубликовали видео с репетиции сцены на корабле "Десна" со съемок в Крыму. В сцене герою де Брильи становится плохо, но не Михаилу Сергеевичу Боярскому", - сказала собеседница агентства, добавив, что группа "ВКонтакте", в которой 26 октября было опубликовано видео, является официальным пабликом, посвященным фильму. Она уточнила, что сцену, о которой идет речь, снимали 8 октября.

Ранее Михаил Боярский сообщал ТАСС, что сыграет роль шевалье де Брильи в продолжении фильма о гардемаринах. Режиссером картины является народная артистка РФ Светлана Дружинина. Она отмечала, что в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям. Свое участие в ней ТАСС ранее подтвердил Александр Домогаров, сыгравший в третьей части фильма.

Съемки фильма начались в августе 2018 года в Переславле-Залесском. В мае работа над картиной шла в Крыму - Севастополе, Херсонесе, Оленевке. В Царском Селе для съемок был выбран один объект - Тронный зал Екатерининского дворца. В команде фильма рассказывали, что съемочный процесс планировалось продолжить на Мосфильме и в Кусково, а затем снова в Крыму.

В конце июня 2018 года Минкультуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский.