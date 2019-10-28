Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Клишас предлагает лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что уголовная ответственность за такое преступление наступает на основании статьи 230 УК РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, отметив, что максимальный срок лишения свободы за это преступление мог бы составить до 15 лет.

"Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть поддержана. Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием сети, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета", - сказал Клишас ТАСС в понедельник.

Он отметил, что уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании статьи 230 УК РФ. "Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети Интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", - считает сенатор.

Он подчеркнул, что именно анонимность в сети является катализирующим фактором для совершения противоправных деяний, и пропаганда потребления наркотиков является всего лишь одним из таких деяний. "Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в сети. Это связано как с постоянным расширением интернет-аудитории, так и с теми возможностями, которые сетевые технологии предоставляют для обеспечения анонимности", - сказал Клишас.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.

Теги
РоссияКлишас, Андрей Александрович
Реклама на ТАСС
Эксперты оценили перспективы развития Крыма после открытия игорной зоны "Золотой берег"
Они считают, что за счет налоговых поступлений от этой зоны доходы бюджета региона существенно вырастут
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС