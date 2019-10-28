Путин увеличил штатную численность прокуратуры

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом увеличил общую штатную численность органов прокуратуры России почти на 250 человек. Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации с 1 декабря в количестве 51263 единиц, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры - 3110 единиц, из них военнослужащих в количестве 2071 человека, гражданского персонала - 1039 человек", - говорится в указе.

Тем самым штатная численность органов прокуратуры к 1 декабря увеличится на 249 единиц по сравнению со штатной численностью на начало октября.

Как стало известно ТАСС, ранее Генпрокуратура обращалась с просьбой увеличить штатную численность в связи с появлением 16 новых судебных инстанций - девяти кассационных, пяти апелляционных окружных судов общей юрисдикции, а также кассационного и апелляционного военных судов.