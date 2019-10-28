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Грузинские телеканалы подверглись кибератаке

Руководство телеканалов заявляет, что некоторые дорогостоящие компьютеры выведены из строя и их невозможно восстановить

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Грузинские телекомпании Imedi, Maestro и GDS в понедельник подверглись массовой кибератаке. Об этом написал руководитель информационной службы Imedi Ираклий Чихладзе у себя на странице в Facebook.

"На телекомпании Imedi, Maestro и GDS по предварительным данным совершена кибератака, из-за которой примерно 20 минут была парализована внутренняя сеть телеканала. Мы не могли получать материалы из Тбилиси и регионов. Были отключены и компьютеры в монтажной. На данный момент телекомпания работает в ограниченном режиме", - написал Чихладзе.

Руководство телеканалов заявляет, что некоторые дорогостоящие компьютеры выведены из строя и их невозможно восстановить. Несмотря на это, Imedi удалось выпустить в эфир информационную программу "Хроника" в 17:00 (16:00 мск).

О кибератаке заявило и руководство Первого канала Общественного вещателя Грузии. Там заявляют, что в течение определенного времени были повреждены сеть, сайт, а также выведена из строя работа радиостанции.

В понедельник утром подвергся атаке и официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Неизвестные взломали портал Зурабишвили и разместили на нем фотографию бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). Грузинские СМИ также сообщали, что массированной атаке подверглись и сайты ряда госучреждений.

Все инциденты МВД расследует по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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