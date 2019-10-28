В комитете ГД назвали уголовные статьи за пропаганду наркотиков в Сети эффективной мерой

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Уголовное наказание за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете станет действенной мерой по борьбе с такими преступлениями, административные санкции неэффективны. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас у нас существует штраф, но он не очень большой. И дело даже не в сумме, а в том, что он оказался неэффективным, потому что по сравнению с уголовным делом тут должен быть составлен протокол, соответственно, вынесен штраф, тогда как уголовное дело нужно расследовать", - пояснил Крашенинников. По его словам, это дает "больше возможностей" для борьбы с такими преступлениями - у правоохранительных органов появится право на проведение оперативных мероприятий и розыска. "Само дело носит публичный характер, так как оно рассматривается в суде", - добавил депутат.

"Думаю, что возможно [правительством будут предложены] штрафы, но уголовные статьи обычно имеют квалифицирующие признаки. И если это повторное преступление или охват большой, то я не исключаю, конечно, [тюремные] сроки. Если это группа лиц, действовавшая по предварительному сговору, это вполне возможно", - считает Крашенинников.

По его мнению, "с учетом неэффективности действующего законодательства такие поправки могли бы стать достаточно действенным инструментом для борьбы с этой заразой".

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков, максимальная санкция в виде штрафа за такие деяния для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, однако предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.