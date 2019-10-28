В Ингушетии Всемирный день дзюдо отметили высадкой 150 саженцев рябины и клена

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Экологической акцией "Посади дерево" отметили в Ингушетии Всемирный день дзюдо. В административном центре региона Магасе в рамках акции высадили около 150 саженцев рябины и клена, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Всемирный день дзюдо был учрежден в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Ежегодно праздник бывает посвящен одному из качеств, которыми должны обладать дзюдоисты: в 2017 году был посвящен мужеству, в 2018 году - дружелюбию, а в 2019-м организаторы немного отошли от традиции и решили уделить внимание экологии. Кампания "Посади дерево" призвана обратить внимание на проблему глобального изменения климата и привлечь людей к участию в усилиях по спасению планеты.

"Международная федерация дзюдо поступила очень мудро и благородно, посвятив этот день спасению планеты. В Ингушетии, как и во всей нашей стране, дзюдо входит в число самых популярных видов спорта, философия этого единоборства воспитывает у увлеченных им людей самые лучшие человеческие качества. Данная акция по высадке около 150 саженцев многолетних деревьев - рябины и остролистного клена, еще одно тому подтверждение", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Деревья были посажены на территории самой крупной школы в Ингушетии, в акции приняли участие известные дзюдоисты, студенты, школьники и волонтеры. Первый саженец рябины глава региона посадил вместе с юной и пока единственной представительницей в дзюдо от Ингушетии.

"Я думаю, нам всем надо привыкнуть каждый сезон, когда кустарники и деревья будут лучше приниматься, сажать хотя бы по саженцу на своем участке. Только так, наряду со стремлением к чистоте и грамотному воспитанию детей, руководствуясь принципами бережного отношения к окружающей среде, мы добьемся сохранности нашего края, и от этого же зависит то, каким мы передадим наш дом будущим поколениям", - цитирует также пресс-служба главу республики.

Дзюдо является одним из самых популярных у молодежи видов спорта. В 2016 году российский дзюдоист ингушского происхождения Хасан Халмурзаев стал олимпийским чемпионом игр в Рио-де-Жанейро в категории до 81 кг.