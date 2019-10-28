Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии Всемирный день дзюдо отметили высадкой 150 саженцев рябины и клена

В акции приняли участие известные дзюдоисты, студенты, школьники и волонтеры

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Экологической акцией "Посади дерево" отметили в Ингушетии Всемирный день дзюдо. В административном центре региона Магасе в рамках акции высадили около 150 саженцев рябины и клена, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Всемирный день дзюдо был учрежден в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Ежегодно праздник бывает посвящен одному из качеств, которыми должны обладать дзюдоисты: в 2017 году был посвящен мужеству, в 2018 году - дружелюбию, а в 2019-м организаторы немного отошли от традиции и решили уделить внимание экологии. Кампания "Посади дерево" призвана обратить внимание на проблему глобального изменения климата и привлечь людей к участию в усилиях по спасению планеты.

"Международная федерация дзюдо поступила очень мудро и благородно, посвятив этот день спасению планеты. В Ингушетии, как и во всей нашей стране, дзюдо входит в число самых популярных видов спорта, философия этого единоборства воспитывает у увлеченных им людей самые лучшие человеческие качества. Данная акция по высадке около 150 саженцев многолетних деревьев - рябины и остролистного клена, еще одно тому подтверждение", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Деревья были посажены на территории самой крупной школы в Ингушетии, в акции приняли участие известные дзюдоисты, студенты, школьники и волонтеры. Первый саженец рябины глава региона посадил вместе с юной и пока единственной представительницей в дзюдо от Ингушетии.

"Я думаю, нам всем надо привыкнуть каждый сезон, когда кустарники и деревья будут лучше приниматься, сажать хотя бы по саженцу на своем участке. Только так, наряду со стремлением к чистоте и грамотному воспитанию детей, руководствуясь принципами бережного отношения к окружающей среде, мы добьемся сохранности нашего края, и от этого же зависит то, каким мы передадим наш дом будущим поколениям", - цитирует также пресс-служба главу республики.

Дзюдо является одним из самых популярных у молодежи видов спорта. В 2016 году российский дзюдоист ингушского происхождения Хасан Халмурзаев стал олимпийским чемпионом игр в Рио-де-Жанейро в категории до 81 кг.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
Реклама на ТАСС
Бречалов: доброты солистки "Бурановских бабушек" Пугачевой хватало на всю Удмуртию
Солистка музыкального коллектива умерла 26 октября за два дня до своего 84-летия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС