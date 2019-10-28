Эксперты оценили перспективы развития Крыма после открытия игорной зоны "Золотой берег"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Игорная зона привлечет в Крым больше иностранных туристов, как это произошло в других регионах, вокруг нее появятся новые отели, рестораны, причалы для яхт, а доходы бюджета республики существенно вырастут благодаря налоговым поступлениям, считают эксперты, представители туриндустрии и региональных властей.

В понедельник было опубликовано подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте.

"В случае с регионом, где поток туристов - несколько миллионов человек в год, появление игорной зоны приведет к органичному росту турпотока на несколько сотен тысяч человек. Кроме того, это привлекательно и для российских граждан, и для гостей из других стран", - считает председатель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она привела в пример казино в Приморском крае, куда приезжает множество гостей из стран Азии, и в Сочи - туда из-за рубежа организуются специальные чартерные рейсы. "Я предполагаю, такой же вариант развития событий возможен и в Крыму", - отметила Ломидзе.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько добавил, что игорная зона может помочь в привлечении состоятельных туристов. "Крымские власти используют все меры, чтобы увеличить турпоток, такому масштабному направлению как Крым легальный игорно-гостиничный комплекс точно не помешает. Эффективность его будет зависеть во многом от менеджмента", - считает он.

Власти Крыма также рассчитывают, что новый объект повлияет на рост турпотока. "Я точно не являюсь поклонником азартных игр, но понимаю, что большое количество людей предпочитают этот вид досуга. Это еще один магнит, это еще одно конкурентное преимущество Крыма", - сообщил в понедельник журналистам и.о. министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Казино на месте заброшенного санатория

Игорная зона, по данным властей Ялты, расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели. Сейчас на этой территории расположен заброшенный парк и недостроенная многоэтажка, в которой планировалось расположить санаторий. По словам председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексея Черняка, эта территория после создания зоны может стать точкой притяжения для туристов и инвесторов.

"Большинство туристов едут не столько играть, сколько посмотреть на весь мир игорного бизнеса. Поэтому при правильном подходе можно создать такой целый остров притяжения, и вокруг игорной зоны будут строиться гостиницы, рестораны, ночные клубы, сфера обслуживания, сувенирная продукция, винодельческая продукция, парикмахерские, магазины", - отметил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Он добавил, что реализация этого проекта также может подтолкнуть развитие всего полуострова. "Если говорить о транспортной доступности, то тут поучаствуют все: и аэропорт Симферополя, и аэропорт Бельбек, вертолетное сообщение, малая авиация, яхтинг", - привел пример собеседник.

Глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что место, предложенное для создания игорной зоны, - "прекрасная территория и фантастическое море". "В любом случае, там, кроме каких-то заведений, связанных с [игорным] бизнесом, появятся новые отели, рестораны, транспортная инфраструктура, появятся новые рабочие места, разовьется малый и ультрамалый бизнес, который всегда начинается по структурным рекреационным объектам", - сказал Волченко. Ломидзе подтвердила, что в других регионах России создание игорных зон способствовало появлению вокруг них туристических кластеров.

Как сообщила ТАСС заместитель председателя Совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико, игорные заведения и сопутствующие объекты приведут к росту доходов крымского бюджета. Налоги будут выплачиваться с новых рабочих мест, владельцы объектов должны платить налог на имущество, а выигрывающие в казино гости - подоходный налог. При этом, отметила она, говорить о конкретных суммах поступлений рано: это будет понятно после разработки проекта. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от игорной зоны до 25 млрд рублей в год.

В интервью ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут заключены до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.

Стать вторым Лас-Вегасом

Сейчас в России функционируют четыре игорные зоны - в Сочи, Алтайском крае, Приморье и в Калининградской области. Председатель подкомитета по букмекерской деятельности и тотализаторам Торгово-промышленной палаты РФ Николай Оганезов считает, что для успеха крымской зоны необходимо, чтобы комплекс постоянно совершенствовался.

"Понятно, что территория интересна с точки зрения туристического трафика и наличия коммунальной и транспортной инфраструктуры. Но в данном вопросе главное - подход властей к игорной зоне. Если она будет "для своих" предпринимателей, если не смогут обеспечить конкуренцию и прозрачность проекта, то территория развития не получит - будут одно-два казино, и все, конкурировать будет не с кем. А если региональные власти обеспечат добросовестную конкуренцию и доступный вход в проект, то это станет точкой притяжения для широкого спектра инвесторов и новых категорий туристов - и будет развиваться не только игорный бизнес, но и вся туристическая индустрия в целом", - считает Оганезов.

Он привел в пример недавно закрытую зону "Азов-Сити" на Кубани, которая оказалась менее успешной, чем вторая в регионе площадка - в Сочи. "Там были два оператора, но так как альтернативы в лице конкурентов для этой зоны не было, они не видели смысла вкладывать лишние деньги и активно развиваться. Построили казино и гостиницу - и было достаточно. Территория не превратилась в Лас-Вегас или мегакурорт, как ранее задумывалось, ее посещали, в основном, местные жители из Ростовской области и Краснодарского края", - пояснил Оганезов.