Воронежский институт повышения квалификации МЧС РФ начнет работу с 1 января 2020 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский институт повышения квалификации МЧС России начнет работать с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"С 1 января 2020 года начнет функционировать Воронежский институт повышения квалификации МЧС России. Распоряжение о его выделении из Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 24 октября", - сообщили в ведомстве.

Реорганизация позволит обеспечить подготовку личного состава пожарной службы и переподготовку сотрудников, не имеющих профильного образования МЧС России, в связи с увеличением штатной численности реагирующих подразделений ведомства. Теперь в Воронеже личный состав МЧС России будет проходить курсы повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку. Кроме того, институт будет оказывать услуги по профессиональному обучению и дополнительному образованию.

Воронежский институт ГПС МЧС России вошел в состав Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России как филиал с 1 сентября 2017 года. В настоящее время в ней обучаются более 4 тыс. курсантов, кадетов, студентов и слушателей по очной и заочной формам. Академия имеет представительства в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах.