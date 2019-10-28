Волонтеры международного проекта EMBLAS+ создадут музей морского мусора в Сочи

СОЧИ, 28 октября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Музей морского мусора, который будет создан волонтерами международного проекта EMBLAS+ в конце октября в Сочи, станет вторым в России. Об этом сообщила ТАСС координатор проекта Анна Ашмарова.

"Первый в стране музей морского мусора был создан в этом году на Камчатке, в Командорском заповеднике. Мы в рамках нашего международного проекта EMBLAS+ ухватились за эту замечательную инициативу и решили сделать музеи в нескольких школах Сочи, первый откроется 31 октября. Наша задача - чтобы молодежь оценивала риски, ущерб, причиняемый экологии Черноморского побережья", - сказала она.

Проект "Мы за чистоту морей" под эгидой европейской организации EMBLAS, участниками которого являются молодые люди из России, Украины и Грузии, реализуется в Сочи с 2016 года. Число его участников - учащихся школ и лицеев города, за это время выросло в десять раз - до 500, их основная миссия - проведение мониторинговых исследований экологического состояния Черного моря, пояснила Ашмарова.

"30 октября мы проведем акцию на диком пляже села Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи, это будет мониторинг состояния береговой зоны в соответствии с международной методикой Marine Litter Watch. Будет также расчищен берег от мусора, и 31 октября, в честь Международного дня Черного моря, разместим наиболее интересные экспонаты в нашем музее, который откроется на территории эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова", - уточнила собеседница агентства.

В последующем такие же музеи силами волонтеров появятся и в других учебных заведениях Сочи, экскурсии в них будут вести сами ребята, добавила координатор проекта.