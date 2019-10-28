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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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Путин наградил бортпроводницу, спасшую 43 пассажира при аварии Ан-24 в Бурятии

Елена Лапуцкая награждена медалью Нестерова "за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях"
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой, которая спасла 43 пассажира самолета, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну - бортпроводника акционерного общества "Авиакомпания "Ангара", Иркутская область", - говорится в тексте указа.

Также медалью Нестерова награжден второй пилот экипажа аварийно севшего Ан-24 Сергей Сазонов.

Кроме того, указом президента погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов посмертно награждены орденами Мужества.

27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, за помощью к медикам обратились более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет и бортпроводник Лапуцкая были госпитализированы с различными травмами.

В новость были внесены изменения (17:48 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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