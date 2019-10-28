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Энергетики Ленобласти помогут Новгородской области в устранении последствий непогоды

Из-за сильного ветра 27 октября в нескольких районах региона около 10 тыс. человек остались без электричества

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Пять дополнительных бригад энергетиков направлены из Ленинградской области в соседнюю Новгородскую область для помощи в ликвидации последствий ураганного ветра. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго".

Сильный ветер порывами до 27 м/с при температуре воздуха около плюс 5 градусов на территории Новгородской области 27 октября оставил без электричества около 10 тыс. человек в нескольких районах региона.

"Для скорейшего возобновления подачи электричества в обесточенные дома мобильная группировка филиала дополнительно будет усилена специалистами компании "Россети Ленэнерго". Пять бригад уже направляются в Новгородскую область. Также шесть дополнительных бригад выделила служба лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства Новгородской области, в зону отключения электроэнергии попали Крестецкая центральная районная больница, птицефабрика, два детских лагеря в Окуловском районе. Эти объекты обеспечивают электроэнергией с помощью дизельных генераторов.

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник оперативно удалось вернуть энергоснабжение в более чем 30 населенных пунктов Новгородской области, в понедельник утром энергетики восстановили работу воздушных линий электропередачи, питающих город Валдай. Восстановительные работы продолжаются, полностью возобновить подачу электричества в населенных пунктах планируется до конца дня 28 октября.

Теги
РоссияЛенинградская областьНовгородская область
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