В Минздраве сообщили, что стресс и алкоголь могут усугубить течение псориаза

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Стресс и злоупотребление алкоголем могут спровоцировать рецидив псориаза или усугубить течение уже имеющейся болезни. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.

Псориаз - хроническое неинфекционное заболевание кожи, сопровождается появлением красновато-розовых высыпаний и шелушений кожи. По статистике, которую приводит Роспотребнадзор, псориазом и пcориатическим артритом болеют около 3,5% населения планеты.

"Псориаз возникает, как правило, в молодом возрасте, редко у детей, в основном у подростков и старше. Развиться может в любом возрасте, но чаще всего в возрастном периоде от 20 до 40 лет. У мужчин оно протекает нередко тяжелее, поскольку одним из провоцирующих факторов заболевания [являются] стрессы, мужчины менее стрессоустойчивые. Злоупотребление спиртными напитками тоже может провоцировать заболевание", - рассказал он в преддверии Всемирного дня псориаза, который отмечается 29 октября.

Он также добавил, что псориаз имеет генетическую природу, однако не обязательно заболевание будет передаваться от одного поколения к другому. При этом однозначных советов, как предупредить болезнь, нет, добавил Потекаев.

Всемирный день псориаза проводится ежегодно с 2004 года по инициативе Международной федерации ассоциаций больных псориазом (International Federation of Psoriasis Associations, IFРA) 29 октября.

Как говорится в памятке Роспотребнадзора, опубликованной на сайте ведомства, цели проведения мероприятий - повышение осведомленности населения о данном заболевании, информирование населения о том, что псориаз не является инфекционным, а также поддержка людей, страдающих псориазом. В этот день по всему миру проводятся лекции, семинары с привлечением врачей, конкурсы рисунков и открыток, выставки фотографий, раздача листовок и буклетов, консультации в лечебных учреждениях.