Минкавказ: в СКФО нужно изменить подход к здравоохранению, сделав упор на профилактике

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) необходимо изменить подход к здравоохранению, сделав упор, в частности, на профилактике болезней, что поможет улучшить ситуацию в этой сфере. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минкавказа РФ.

"На Северном Кавказе в сфере здравоохранения требуют внимания несколько направлений - это диагностика онкологических заболеваний, удаленность первой помощи и высокая младенческая смертность. <...> Важно изменить подход, а именно больше внимания уделять профилактике - здоровому образу жизни, осмотрам, диспансеризации, скринингам, когда болезнь можно предупредить", - говорится в сообщении по итогам заседание совета директоров фондов обязательного медицинского страхования СКФО в департаменте территориального развития Минкавказа.

По мнению участников заседания, решением проблем должны стать конкретные шаги: развитие сети медучреждений первого звена, модернизация и строительство детских медицинских центров, корпусов больниц, повышение квалификации кадров.

"Кроме работы с такими системными инструментами, как национальные проекты, нам нужно повышать статус врача в обществе. Спасать жизни - тяжелый, ответственный труд, достойный глубокого уважения. Значит, условия труда и отношение должны быть соответствующими", - приводятся в сообщении слова первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Как сообщил ранее ТАСС глава Минкавказа Сергей Чеботарев, для реализации мероприятий нацпроекта "Здравоохранение" семь регионов Северного Кавказа получат до 2025 года почти 30 млрд рублей. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.