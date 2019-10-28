Путин: волонтеры-медики помогают решать серьезные задачи в сфере здравоохранения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума волонтеров-медиков, отметив их чуткость и душевную щедрость. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля

"Всех вас объединяет чуткость и душевная щедрость, стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе и внимании. Продолжая благородные традиции подвижничества и милосердия, вы помогаете решать серьезные задачи в сфере здравоохранения, плодотворно сотрудничаете с медицинскими учреждениями, занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства", - говорится в приветствии президента.

Глава государства отметил востребованность волонтерских организаций при проведении масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

"Важно и впредь укреплять потенциал волонтерства добрыми делами и социально значимыми инициативами, активнее привлекать молодежь", - подчеркнул президент.

Первый Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иванове с 28 октября по 1 ноября. В нем примут участие порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и 45 зарубежных стран. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения ежегодно оказывает помощь 4 млн человек. Отделения движения есть в 83 регионах РФ. Участники движения оказывают помощь в больницах и поликлиниках, проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи, профориентации школьников.